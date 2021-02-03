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ЦБ разработал инструкцию для электронных кошельков 

Лера Букина 47 минут назад
ЦБ разработал инструкцию для электронных кошельков
Фото: ТАСС
Банк России разработал рекомендации для повышения качества оказания платежных услуг операторами электронных денежных средств (ОЭДС). Так, операторы ЭДС, которыми в том числе выступают и банки, должны будут предоставлять клиенту памятку, в которой будет подробно написано об условиях обслуживания и параметрах электронных кошельков, с которыми он должен согласиться при заключении договора. Им также нужно будет не позднее чем за 15 дней информировать граждан обо всех изменениях, пишет «Коммерсант».
Полная информированность граждан об условиях обслуживания электронных кошельков увеличит доверие к данному инструменту, считает директор «КартСтандарт» Майя Глотова.
Рекомендации нужны для большей прозрачности в использовании электронных кошельков, считает независимый эксперт платежного рынка Дмитрий Вишняков.

«Они направлены на защиту потребителей путем повышения их осведомленности о том, как используется информация о конкретной операции, о тарифах, комиссиях и как можно оспорить операцию», — подчеркнул он.

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) считают, что сообщать клиентам об изменениях за 15 дней до даты вступления их в силу будет проблематично. Кроме того, там предложили включать в памятку только самую существенную информацию, при этом объем памятки не должен превышать аналога листа А4.
Глава ГК «Элекснет» Игорь Антонов указывает на то, что в документе Банка России представлены четкие рекомендации по обеспечению ввода проверочной информации для незрячих клиентов (в виде аудио— и видеоинформации), то есть подтверждение операции биометрией. По его мнению, данная рекомендация Банка России повысит доступность банковских услуг широкому кругу людей. Однако он опасается, что это положение может вызвать вопросы у участников рынка, поскольку раньше такого требования не было.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банки начали передавать в ФНС данные об электронных кошельках.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Игорь Антонов , Дмитрий Вишняков , Федеральная налоговая служба , Центральный банк России
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