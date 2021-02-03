В Счетной палате выступили за введение продовольственных сертификатов 

Счетная палата РФ рассматривает введение продовольственных сертификатов как одну из мер соцпомощи нуждающимся гражданам. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина в рамках круглого стола на тему «Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан».
«Мы рассматриваем продовольственный сертификат как возможность комбинирования различных видов помощи. Как денежных выплат, которые потом будут конвертироваться в продовольствие», — цитирует агентство Самарину.
Она также отметила, что благодаря данным сертификатам малообеспеченные семьи смогут самостоятельно решать, на какие продукты их потратить.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в правительстве РФ исключили введение продовольственных карточек как меры поддержки незащищенных слоев населения. Об этом заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.