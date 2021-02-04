Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ

В России 1 января истек срок действия моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКУ. В феврале граждане вновь столкнутся с начислением пени и штрафов за несвоевременное или неполное внесение платы за январь, пишут «Известия» со ссылкой на официальный ответ замглавы Министерства строительства и ЖКХ Максима Егорова депутату Госдумы Анатолию Выборному.
Также отмечается, что с 2021 года предоставление услуг ЖКХ и расчетов за них осуществляются без послаблений.
Как отмечает ведомство, действие постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» продлено до 1 апреля 2021 года.
В связи с этим мораторий потерял свою актуальность, прокомментировал изданию решение Минстроя Выборнов. Он указал на то, что ситуация с пандемией не такая острая, как в конце прошлого года. При этом в Госдуме намерены следить за данной ситуацией, поскольку экономически многие россияне сильно пострадали, лишившись работы и бизнеса, добавил депутат.
По словам Выборного, нельзя допустить, чтобы работающий гражданин находился на грани нищеты и все заработанное равнялось сумме, которая указана в платежке. Он заявил о необходимости в оказании дополнительной поддержки государством.
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева назвала 424-е постановление правительства бессмысленным, По ее мнению, это только расслабило граждан.
Россияне воспользовались данным постановлением, решив совсем не оплачивать услуги ЖКХ. По этой причине управляющие компании столкнулись с серьезными проблемами, заявила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Генпрокуратура России поручила провести дополнительные проверки в регионах из-за случаев завышения тарифов в сфере ЖКХ.