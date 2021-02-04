Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ

Также отмечается, что с 2021 года предоставление услуг ЖКХ и расчетов за них осуществляются без послаблений.

Как отмечает ведомство, действие постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» продлено до 1 апреля 2021 года.

В связи с этим мораторий потерял свою актуальность, прокомментировал изданию решение Минстроя Выборнов. Он указал на то, что ситуация с пандемией не такая острая, как в конце прошлого года. При этом в Госдуме намерены следить за данной ситуацией, поскольку экономически многие россияне сильно пострадали, лишившись работы и бизнеса, добавил депутат.

По словам Выборного, нельзя допустить, чтобы работающий гражданин находился на грани нищеты и все заработанное равнялось сумме, которая указана в платежке. Он заявил о необходимости в оказании дополнительной поддержки государством.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева назвала 424-е постановление правительства бессмысленным, По ее мнению, это только расслабило граждан.

Россияне воспользовались данным постановлением, решив совсем не оплачивать услуги ЖКХ. По этой причине управляющие компании столкнулись с серьезными проблемами, заявила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина