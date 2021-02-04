Россияне стали тратить больше денег на картофель и макароны 

Средний чек при покупке картофеля в январе оказался на 10,5% больше декабрьского и на 28% больше в сравнении с январем 2020 года, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД», подготовленного для РИА Новости.

Эксперты сопоставили средние единовременные расходы при покупке данных продуктов в январе 2021 года, а также в январе и декабре 2020 года.

Средний чек по макаронам прибавил 1%, составив 49,5 рубля. В сравнении с 2020 годом данный показатель вырос на 15%.

Отмечается, что средний чек по яйцам, напротив, снизился — на 4%, до 115 рублей. Однако по сравнению с прошлым годом он вырос на 29%.

Напомним, что правительство России в декабре 2020 года объявило комплекс мер на фоне подорожания продуктов питания в стране.