Эксперт посоветовал начинающим инвесторам покупать в феврале доллары

Мониторинг положения финансового рынка демонстрирует, что вложения в доллары и акции могут быть самыми доходными в феврале-начале марта для начинающих инвесторов. Что касается золота, то оно может начать расти в цене в середине месяца, рассказал РИА Новости руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ Минфина России Игорь Варьяш.

По мнению эксперта, в указанный период времени курс доллара к рублю может подняться, а курс евро — упасть. Если так случится, то приобретение валюты на российском финансовом рынке будет нарастать, однако маловероятно, что инфляция будет снижаться, считает он.

По словам Варьяша, привлекательной выглядит для россиян покупка жилья в ипотеку, а также остаются популярными вложения в драгоценные металлы.

Выбирать тип вложения нужно исходя из объема свободных денег, срока, ожидаемой доходности, а также надежности, говорит эксперт. Он также пояснил, что самыми надежными являются вложения, защищенные государством, однако признал, что они не приносят большого дохода. Самыми высокодоходными являются рыночные вложения, но они же, по словам Варьяша, и рискованные.