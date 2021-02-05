В Совфеде рассмотрят законопроект о судебных кредитах

В России могут законодательно ввести новый вид «кредитов», подразумевающий ссуду на судебные расходы. При этом отмечается, что гражданину не нужно будет ни платить проценты, ни возвращать деньги, пишет «Российская газета».

Также подчеркивается, что расходы банку или любому, кто выделит деньги, компенсирует ответчик на судебном процессе, если им будет проиграно дело.

Группа экспертов подготовила законопроект о судебном финансировании. Его изучает Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Председатель комитета Андрей Клишас подписал рекомендации проработать вопрос.

Нововведение необходимо для того, чтобы такие структуры, как банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, могли финансировать судебные процессы для граждан и организаций. Поясняется, что гражданин часто не обращается в суд из-за отсутствия средств на оплату работы адвоката. Если процесс будет проигран, то внакладе останется только кредитор, в ином случае судебный инвестор получит прибыль.

Судебное финансирование поможет гражданам и бизнесу защищать свои права, если нет средств на оплату адвоката, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин

Также отмечается, что механизм может быть полезен и для малого бизнеса.

В настоящее время необходим закон о судебном финансировании, а не только точечные изменения в действующих законах и разъяснения высших судебных инстанций, считает адвокат Ирина Цветкова . Она говорит, что существует несколько причин для того, чтобы принять данный законопроект. Одна из причин, по ее мнению, заключается в том, что сейчас законодательство не предусматривает возможность предоставления безвозвратного финансирования.