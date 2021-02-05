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Автоэксперты предупредили о росте цен на иномарки 

Лера Букина 1 час назад
Автоэксперты предупредили о росте цен на иномарки в марте
Фото: ТАСС
Аналитики прогнозируют рост цен в марте на новые модели автомобилей в России. Они могут подорожать на 1-3,5%, сообщают «Автоновости дня». Особенно сильно подорожают иномарки, считают эксперты.
Специалисты полагают, что подорожание автомобилей не скажется на продажах транспорта. По прогнозам аналитиков рост цен будет длиться в течение всего 2021 года.
Подорожание автомобилей произойдет вскоре после повышения ультисбора, уверен директор столичного дилера «Ауди Авилон» Ренат Тюктеев. Вновь ввозимые автомобили будут стоить дороже, чем те, которые прибыли в Россию несколько лет назад, считает он.
У генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Дениса Петрунина более оптимистичные взгляды на этот счет. По его мнению, эти 3,5% «растворятся» в других подорожаниях, которые плавно и пошагово пройдут по всем брендам в течение всего 2021 года.
С ним согласен генеральный директор холдинга «АВТОDОМ» Андрей Ольховский. По его словам, утилизационный сбор войдет в «плановые параметры» повышения цен, которые уже намечены производителями на март и апрель этого года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство планирует повысить утильсбор на автомобили на 25%.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Андрей Ольховский , Денис Петрунин
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