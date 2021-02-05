Автоэксперты предупредили о росте цен на иномарки в марте

Аналитики прогнозируют рост цен в марте на новые модели автомобилей в России. Они могут подорожать на 1-3,5%, сообщают «Автоновости дня». Особенно сильно подорожают иномарки, считают эксперты.

Специалисты полагают, что подорожание автомобилей не скажется на продажах транспорта. По прогнозам аналитиков рост цен будет длиться в течение всего 2021 года.

Подорожание автомобилей произойдет вскоре после повышения ультисбора, уверен директор столичного дилера «Ауди Авилон» Ренат Тюктеев. Вновь ввозимые автомобили будут стоить дороже, чем те, которые прибыли в Россию несколько лет назад, считает он.

У генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Дениса Петрунина более оптимистичные взгляды на этот счет. По его мнению, эти 3,5% «растворятся» в других подорожаниях, которые плавно и пошагово пройдут по всем брендам в течение всего 2021 года.

С ним согласен генеральный директор холдинга «АВТОDОМ» Андрей Ольховский . По его словам, утилизационный сбор войдет в «плановые параметры» повышения цен, которые уже намечены производителями на март и апрель этого года.