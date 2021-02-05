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Жителям регионов рассказали, как получать московские зарплаты 

Лера Букина 1 час назад
Жителям регионов назвали способ получать московскую зарплату
Фото: ТАСС
В связи с распространением удаленного формата работы из-за пандемии коронавируса жители регионов могут получать московскую зарплату.
Россияне будут устраиваться на удаленную работу в Москве для получения столичных зарплат, которые выше, чем в других регионах, заявила «Ура.ру» независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
Она отмечает, что на московском рынке труда фиксируется большая конкуренция среди жителей Москвы с кандидатами из других регионов. Это обусловлено тем, что жители России претендуют на московские заработные платы.
Сотрудникам из регионов России не будут платить московских зарплат, потому что предприятия будут экономить на таких работниках, считает эксперт-консультант по работе с удаленными сотрудниками, автор книги «Нет офиса — нет проблем» Евгения Тудалецкая.

«Компании перестроят систему мотивации для работников из регионов с меньшей средней зарплатой, чем в Москве», — добавила она.

Удаленный формат работы будет стандартной формой для небольших московских компаний, говорит президент и основатель корпорации кадровых агентств Business Connection, рекрутер с 20-летним стажем Ильгиз Валинуров. По его мнению, малый и средний бизнес готовы переводить сотрудников на удаленную работу с сохранением московских зарплат. Но он подчеркнул, что так не будут поступать госкорпорации в связи с работой с гостайной.
Ранее «Рамблер» сообщал, что четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды.
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Личный счет , Ильгиз Валинуров
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