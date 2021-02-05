Роструд назвал вакансии с зарплатой до 330 тысяч рублей

Наиболее привлекательные по зарплате вакансии за январь предлагаются инженерам, пилотам, машинистам, программистам и стоматологам. Одну из самых высоких зарплат предлагают пилоту в московской авиакомпании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда

Высококвалифицированные инженеры могут получать до 300 тысяч рублей в месяц в разных регионах России.

Высоко также оценивают на рынке труда пилотов. Так, одна из московских авиакомпаний находится в поиске пилота на зарплату в 330 тысяч рублей. В регионах ищут командиров и вторых пилотов вертолетов и самолетов. Зарплата начинается от 140 тысяч рублей, пояснили в Роструде.

На высокую зарплату могут рассчитывать механики и машинисты буровой и погрузочных машин — от 200 до 300 тысяч рублей. Механики на судне требуются в Омской и Сахалинской областях. Им предлагают заработную плату до 150 тысяч рублей

От 150 тысяч рублей могут платить программистам. Наибольшая предлагаемая зарплата им — 250 тысяч рублей.

В Роструде отметили также перспективы специалистов в отрасли здравоохранения. Так, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники и больницы Свердловской области, Красноярского края и другие регионы. Они ищут стоматологов, инфекционистов, терапевтов, анестезиологов-реаниматологов.