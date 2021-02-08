Злостных неплательщиков по кредитам стало больше на 2,4 млн

В 2020 году судебные приставы работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с россиян в пользу банков, что на 2,4 млн больше, чем в 2019 году. Сумма долгов увеличилась с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Рост числа производств, которые находятся в работе у сотрудников ФССП, произошел прежде всего за счет тех, кто перестал обслуживать кредиты еще в 2019 году, отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев . Первый фактор, влияющий на прирост, — кредиторы начали активным образом применять судебное взыскание. Второй — сами граждане начали на этом настаивать, ошибочно полагая, что они избавятся от долгов.

Согласно данным ЦБ РФ, к концу 2020 года средний уровень долговой нагрузки по потребительским кредитам остался на отметке 61%, как и начале года, по ипотеке — 56% вместо 60%. Там отметили, что доля просрочки в сегменте потребительских кредитов увеличилась с 7,5 до 9% в сравнении с 2019 годом.

Сбербанке «Известиям» рассказали, что качество кредитного портфеля у них находится на стабильно высоком уровне. Новикомбанк УБРиР также добавили, что доля просрочки по кредитам физлиц у них находится на низком уровне.

По прогнозам Мехтиева, должники 2020 года появятся в работе службы судебных приставов уже в 2021 году.

Поддержка со стороны государства оказалась доступна не всем желающим. Так, 1,2 млн граждан из 3,3 млн, которые обратились за реструктуризацией займа, получили отказ, заявила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева . По ее словам, именно они могут пополнить ряды злостных неплательщиков.

В настоящее время 70–80% дефолтов связаны с финансовыми трудностями и сокращением дохода россиян, говорит Мехтиев. Он прогнозирует увеличение просроченной задолженности в 2021 году, а также увеличение числа должников, однако уверен, что темпы роста будут ниже показателей 2020 года.