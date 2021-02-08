Мошенники стали создавать биометрический профиль клиентов банков

С появлением биометрии злоумышленники открыли для себя способ обхода новой банковской системы. Так, в настоящее время для удаленной кражи средств со счета достаточно создать биометрический профиль человека, собрав голосовые данные, заявил агентству «Прайм» директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев

Отмечается, что злоумышленники придерживаются своей старой схемы в виде обзвона базы в поисках доверчивой жертвы. Однако сейчас помимо выманивания номера карты, ключевых слов и пароля они прибегают к записи голоса жертвы.

Так, аферист пытается вынудить жертву произнести типичные фразы, которые банки используют при сборе биометрических данных для того, чтобы создать голосовой профиль, подсказывает эксперт. По его словам, это в основном цифры от 1 до 9, слова «да», «нет», «подтверждаю» и так далее.

Мошенники вводят человека в состояние паники, стараются дезориентировать, рассказывая, например, о краже средств со счета, говорит Косарев. По его словам, часто злоумышленники представляются компаниями, которые занимаются благотворительностью или проводят социальные опросы. Так, аферисты могут вынудить сообщить информацию, задавая невинные вопросы, подсказывает эксперт. Таким образом аферист и может получить голосовой профиль жертвы для последующей кражи средств.