В Минфине дали совет по объему денежной «подушки безопасности»

В обычной ситуации финансовая «подушка безопасности» может равняться сумме расходов за два-три месяца, однако в кризис ее объем следует довести до шести-семи месячных трат, заявила NEWS.ru консультант по финансовой грамотности Минфина Любовь Путькова.

Так, при потере работы или закрытии бизнеса средства, которые были отложены ранее, помогут продолжительное время держаться на плаву, говорит эксперт.

«Период кризиса можно сравнить с мобилизацией, и если сейчас вы столкнулись с ним, то уже к следующему — а кризисы периодически повторяются, и это нормально — вы будете во всеоружии», — отметила Путькова.

Она назвала ключевое правило в кризисной ситуации: сознательно, взвешенно и рационально относиться к выбору направлений оптимизации расходов. Начав экономить в кризис, важно не перегнуть палку, считает она. Экономить, по мнению Путьковой, следует так, чтобы ситуация была доведена до финансовой устойчивости семейного бюджета, а не до отказа от всего ради призрачных целей.