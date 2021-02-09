Банки сообщили о росте спроса на цифровые карты 

В банках из топ-30 РФ спрос на цифровые карты вместо пластиковых в 2020 году увеличился до 50%, пишут «Известия».
Такими данными поделились с изданием в банке «Санкт-Петербург» и Росбанке. В «Хоум Кредит» «цифру» стали оформлять на 23% чаще.
В 2021 Росбанк, «Ак Барс», Абсолют Банк и «Дом.РФ» собираются продолжить поднимать спрос клиентов на цифровые карты с помощью акций и программ лояльности.
Кредитным организациям выгодно пересаживать клиентов на виртуальные карты, поскольку они экономят на производстве «пластика», отмечает издание.
Увеличение спроса обусловлено ситуацией с пандемией и переходом на дистанционный режим, сообщили в пресс-службе «Ак Барса».
Наибольшую удобность принесли цифровые карты во время пандемии, когда люди старались не контактировать друг с другом, заявил руководитель бизнеса банковских карт компании Сергей Мишанин. Клиенты не ходили в офис для заказа карты и последующего получения.
У цифровых карт есть ряд преимуществ: скорость и простота оформления, удобство расчетов через электронный кошелек и экологичность, говорит начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина. По ее словам, банки получают экономию на пластике и оборудовании.
Существует еще одно преимущество — безопасность, заявил начальник управления карточных продуктов ПСБ Рустем Аминов. По его словам, у карты нет физического носителя, а это значит, что она не может быть потеряна или подделана.
Впрочем, есть риск, что клиент может потерять телефон, и мошенники смогут воспользоваться цифровой картой.
Так как переход на «цифру» только начинается, банки пока не могут перевести все свои продукты в digital-версии, отметил начальник управления развития продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. При этом существуют определенные требования к устройству, через которое цифровая карта выпускается. Для многих пользователей это может стать проблемой. Еще одна сложность — снятие наличных или использование банкомата для других целей, поскольку еще не все из них позволяют осуществлять бесконтактные платежи, добавил Шихмагомедов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что самые крупные банки РФ планируют отказаться от массового выпуска пластиковых карт, заменив их цифровыми.