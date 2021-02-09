Банки сообщили о росте спроса на цифровые карты 

В банках из топ-30 РФ спрос на цифровые карты вместо пластиковых в 2020 году увеличился до 50%, пишут «Известия».

В 2021 Росбанк, «Ак Барс», Абсолют Банк и «Дом.РФ» собираются продолжить поднимать спрос клиентов на цифровые карты с помощью акций и программ лояльности.

Кредитным организациям выгодно пересаживать клиентов на виртуальные карты, поскольку они экономят на производстве «пластика», отмечает издание.

Увеличение спроса обусловлено ситуацией с пандемией и переходом на дистанционный режим, сообщили в пресс-службе «Ак Барса».

Наибольшую удобность принесли цифровые карты во время пандемии, когда люди старались не контактировать друг с другом, заявил руководитель бизнеса банковских карт компании Сергей Мишанин . Клиенты не ходили в офис для заказа карты и последующего получения.

У цифровых карт есть ряд преимуществ: скорость и простота оформления, удобство расчетов через электронный кошелек и экологичность, говорит начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина. По ее словам, банки получают экономию на пластике и оборудовании.

Существует еще одно преимущество — безопасность, заявил начальник управления карточных продуктов ПСБ Рустем Аминов. По его словам, у карты нет физического носителя, а это значит, что она не может быть потеряна или подделана.

Впрочем, есть риск, что клиент может потерять телефон, и мошенники смогут воспользоваться цифровой картой.

Так как переход на «цифру» только начинается, банки пока не могут перевести все свои продукты в digital-версии, отметил начальник управления развития продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. При этом существуют определенные требования к устройству, через которое цифровая карта выпускается. Для многих пользователей это может стать проблемой. Еще одна сложность — снятие наличных или использование банкомата для других целей, поскольку еще не все из них позволяют осуществлять бесконтактные платежи, добавил Шихмагомедов.