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Россияне погрязли в «плохих» микрозаймах 

Лера Букина 2 часа назад
Число «плохих» микрозаймов обновило рекорд
Фото: ТАСС
Число просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам декабря 2020 года увеличилось на 0,7%, до 5,3 миллиона ссуд, тем самым обновив рекорд, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что количество «плохих» микрозаймов увеличивается с октября 2019 года, а за весь 2020 год показатель вырос на 30,9%, до рекордных 5,3 миллиона микрозаймов.

«Абсолютная цифра, возможно, выглядит пугающе, но ее относительное значение к портфелю МФО в целом на уровне 40% с учетом доходности займов МФО не вызывает серьезных опасений», — подчеркнул гендиректор бюро Олег Лагуткин.

Важно отметить и то, что в декабре объем просроченной задолженности незначительно уменьшился — на 0,2%, до 63,3 миллиарда рублей.
Микрофинансовые организации в 2020 году увеличили портфель займов на 14%, до рекордных 170,7 миллиарда рублей. Сегодня у жителей России открыто 12,9 миллиона микрозаймов, что тоже является рекордом.
Отмечается, что положение обусловлено снижением полной стоимости микрозайма в 2020 году. Показатель в IV квартале 2020 года был на абсолютных минимумах за всю историю наблюдений — 300% годовых.
По словам Лагуткина, Банк России принимает меры для стабилизации рынка, вводя дополнительные требования к компаниям и их процессам, а также ограничения, в том числе на максимальный процент по микрозаймам. В 2021 году ожидается дальнейшее снижение этого показателя, поскольку рынок находится в ожидании дальнейшего регуляторного воздействия, говорит он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что число займов в микрофинансовых организациях в России растет: в январе 2021 года зафиксировано увеличение спроса не только к докризисному январю прошлого года, но и, что необычно, к предновогоднему периоду.
Видео дня. Россияне рассказали, сколько хотят накопить к пенсии
Комментарии 1
Личный счет , Олег Лагуткин , Центральный банк России , РИА Новости
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