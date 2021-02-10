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Цены на электронику подскочат на 50% 

Лера Букина 1 час назад
Рост цен на технику начался еще в прошлом году и продолжится в этом, рассказал «Известиям» руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров.
По его словам, с начала 2021 электроника подорожала на 5-20% в зависимости от группы товаров.
Генеральный директор «Мегафон ритейл» Андрей Левыкин подтвердил такую ценовую тенденцию в этом году.
Мировой рынок в настоящее время испытывает дефицит базовых компонентов для электроники, в частности матриц, памяти, экранов и особенно видеокарт. Это и есть драйвер роста цен на продукцию, говорят в компании «Марвел-Дистрибуция». Там отметили, что производство было сокращено в первую волну пандемии в начале 2020 года, и его не получается нарастить молниеносно.
Себестоимость производства компонентов будет дорожать минимум до середины 2021 года, полагает директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в Восточной Европе и Азии Ирина Кукина.
Закупочные цены на электронику в Китае уже поднялись на 10–15%. А трудности с логистикой добавляют еще 2–3% к стоимости, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он прогнозирует рост цен на продукцию от 10 до 40% в течение 2021 года в зависимости от сегмента. По его словам, больше всего подорожают ноутбуки — до 40–50%.
Подорожают и аксессуары к смартфонам, а также акустика, считают эксперты. Рост цен на эти товары начался в конце прошлого года, рассказал источник, близкий к одному из ритейлеров. По мнению Муртазина, колонки и наушники прибавят в цене 15-20%.
Что касается поставок электроники в Россию, то они могут уменьшиться еще на 15% до середины 2021 года, цены вырастут еще примерно на 25%, говорит собеседник «Известий» в одном из дистрибьюторов.
Между тем в объединенном ритейлере «М. Видео-Эльдорадо» изданию сообщили о том, что не планируют изменений в ценовой политике.
Также отмечается, что цены на смартфоны как минимум до конца марта не вырастут. Рост их стоимости пока сдерживают крупные производители.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ozon зафиксировал падение спроса на офисные компьютеры в связи с удаленным режимом работы.
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Личный счет , Видео , Экономика , Эльдар Муртазин , Николай Петров , Андрей Левыкин , Мегафон , газета "Известия"
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