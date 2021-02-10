Рост цен на технику начался еще в прошлом году и продолжится в этом, рассказал «Известиям» руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров

По его словам, с начала 2021 электроника подорожала на 5-20% в зависимости от группы товаров.

Мировой рынок в настоящее время испытывает дефицит базовых компонентов для электроники, в частности матриц, памяти, экранов и особенно видеокарт. Это и есть драйвер роста цен на продукцию, говорят в компании «Марвел-Дистрибуция». Там отметили, что производство было сокращено в первую волну пандемии в начале 2020 года, и его не получается нарастить молниеносно.

Себестоимость производства компонентов будет дорожать минимум до середины 2021 года, полагает директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в Восточной Европе и Азии Ирина Кукина.

Закупочные цены на электронику в Китае уже поднялись на 10–15%. А трудности с логистикой добавляют еще 2–3% к стоимости, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин . Он прогнозирует рост цен на продукцию от 10 до 40% в течение 2021 года в зависимости от сегмента. По его словам, больше всего подорожают ноутбуки — до 40–50%.

Подорожают и аксессуары к смартфонам, а также акустика, считают эксперты. Рост цен на эти товары начался в конце прошлого года, рассказал источник, близкий к одному из ритейлеров. По мнению Муртазина, колонки и наушники прибавят в цене 15-20%.

Что касается поставок электроники в Россию, то они могут уменьшиться еще на 15% до середины 2021 года, цены вырастут еще примерно на 25%, говорит собеседник «Известий» в одном из дистрибьюторов.

Между тем в объединенном ритейлере «М. Видео-Эльдорадо» изданию сообщили о том, что не планируют изменений в ценовой политике.

Также отмечается, что цены на смартфоны как минимум до конца марта не вырастут. Рост их стоимости пока сдерживают крупные производители.