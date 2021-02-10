В Госдуме предложили способ увеличить пенсии до уровня европейских 

Для того чтобы поднять пенсии граждан России до европейского уровня, необходимо оптимизировать расходы и отменить налоговые льготы, рассказал «Ура.ру» лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Как заявлял ранее Миронов, с учетом средней потребительской корзины размер пенсии должен составить минимум 31 тысячу рублей. Добиться этого можно только с помощью ряда кардинальных мер, считает он.
Он рассказал, что существует три главных условия для роста пенсии. Речь идет об отмене ряда налоговых льгот, установлении справедливых взносов в ПФР и оптимизации непрофильных расходов. Реализация этих мер может занять до года. А ликвидация ПФР и негосударственных пенсионных фондов может занять пару лет, считает Миронов.
Также он отметил, что непрозрачность расходов внутри пенсионной системы мешает значительному росту пенсий в России. Помимо этого на размер пенсий оказывает прямое влияние высокий уровень бедности, из-за чего ни накопительный, ни страховой принципы пенсионной системы не могут работать, считает Миронов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне рассказали о желаемом размере накоплений к пенсии. В ходе опроса выяснилось, что для беззаботного завершения трудовой карьеры 27% россиян хотят иметь на счету от 20 до 50 миллионов рублей.