В Госдуме предложили способ увеличить пенсии до уровня европейских 

Как заявлял ранее Миронов, с учетом средней потребительской корзины размер пенсии должен составить минимум 31 тысячу рублей. Добиться этого можно только с помощью ряда кардинальных мер, считает он.

Он рассказал, что существует три главных условия для роста пенсии. Речь идет об отмене ряда налоговых льгот, установлении справедливых взносов в ПФР и оптимизации непрофильных расходов. Реализация этих мер может занять до года. А ликвидация ПФР и негосударственных пенсионных фондов может занять пару лет, считает Миронов.

Также он отметил, что непрозрачность расходов внутри пенсионной системы мешает значительному росту пенсий в России. Помимо этого на размер пенсий оказывает прямое влияние высокий уровень бедности, из-за чего ни накопительный, ни страховой принципы пенсионной системы не могут работать, считает Миронов.