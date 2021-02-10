Зарплаты курьеров в регионах превысили 100 тысяч рублей 

Заработная плата курьеров в регионах России достигает 110 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге им платят меньше, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Так, на эту сумму могут рассчитывать курьеры с собственным автомобилем в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске.

По данным исследования, в Москве курьеру-водителю предлагается заработная плата в размере 100 тысяч рублей, курьеру в интернет-магазине — 80-90 тысяч рублей, курьеру с личным автомобилем — от 80 тысяч рублей.

Что касается Санкт-Петербурга, то там пешему курьеру предлагается зарплата в размере 81-95 тысяч рублей, курьеру с личным автомобилем — 70 -75 тысяч рублей.

Заработная плата курьеров во Владивостоке варьируется от 45 тысяч до 90 тысяч рублей.