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Зарплаты курьеров в регионах превысили 100 тысяч рублей 

Лера Букина 2 часа назад
Зарплаты курьеров в регионах превысили 100 тысяч рублей
Фото: ТАСС
Заработная плата курьеров в регионах России достигает 110 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге им платят меньше, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Superjob.
Так, на эту сумму могут рассчитывать курьеры с собственным автомобилем в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске.
По данным исследования, в Москве курьеру-водителю предлагается заработная плата в размере 100 тысяч рублей, курьеру в интернет-магазине — 80-90 тысяч рублей, курьеру с личным автомобилем — от 80 тысяч рублей.
Что касается Санкт-Петербурга, то там пешему курьеру предлагается зарплата в размере 81-95 тысяч рублей, курьеру с личным автомобилем — 70 -75 тысяч рублей.
Заработная плата курьеров во Владивостоке варьируется от 45 тысяч до 90 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды. Данные приводят HeadHunter и «Деньги Вперед».
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Личный счет , ИТАР-ТАСС
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