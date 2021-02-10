Эксперты назвали поводы для блокировки карты после звонка мошенников

Прибегать к блокировке банковской карты после беседы с мошенником нужно в двух случаях: при предоставлении информации о карте и при получении сообщения с кодом подтверждения на списывание денег еще до звонка злоумышленника, заявили РИА Новости эксперты.

В случае получения смс на списывание денег и последующем звонке мошенников, просящих одноразовый код подтверждения, нужно незамедлительно блокировать карту, так как, скорее всего, номер карты, CVVи прочее оказались в руках злоумышленников, говорит руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

Также нужно блокировать карту, если клиент сам в разговоре с мошенниками раскрыл какие-то данные. Следует незамедлительно связаться с банком по номеру, который указан на банковской карте или официальном сайте, рассказать о звонке или сообщении, продиктовав номер телефона мошенника, говорит специалист по информбезопасности Group-IB Сергей Золотухин. Дальнейшие меры будет принимать банк.

Специалист рекомендует при подозрении на утечку данных сменить пароли в мобильном приложении банка на всех устройствах.

Во избежание рисков во время покупок в Сети необходимо завести отдельную виртуальную карту. На нее следует переводить минимальное количество денег и ввести месячный денежный лимит на покупки, подсказывает Костиков.