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Названы поводы для блокировки карты после звонка мошенников 

Лера Букина 1 час назад
Эксперты назвали поводы для блокировки карты после звонка мошенников
Фото: РИА Новости
Прибегать к блокировке банковской карты после беседы с мошенником нужно в двух случаях: при предоставлении информации о карте и при получении сообщения с кодом подтверждения на списывание денег еще до звонка злоумышленника, заявили РИА Новости эксперты.
В случае получения смс на списывание денег и последующем звонке мошенников, просящих одноразовый код подтверждения, нужно незамедлительно блокировать карту, так как, скорее всего, номер карты, CVVи прочее оказались в руках злоумышленников, говорит руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.
Также нужно блокировать карту, если клиент сам в разговоре с мошенниками раскрыл какие-то данные. Следует незамедлительно связаться с банком по номеру, который указан на банковской карте или официальном сайте, рассказать о звонке или сообщении, продиктовав номер телефона мошенника, говорит специалист по информбезопасности Group-IB Сергей Золотухин. Дальнейшие меры будет принимать банк.
Специалист рекомендует при подозрении на утечку данных сменить пароли в мобильном приложении банка на всех устройствах.
Во избежание рисков во время покупок в Сети необходимо завести отдельную виртуальную карту. На нее следует переводить минимальное количество денег и ввести месячный денежный лимит на покупки, подсказывает Костиков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что злоумышленники научились создавать биометрический профиль клиентов банка.
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Личный счет , РИА Новости
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