Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.50
89.23
Индексы и котировки Brent
61.38
+0.34 Золото
1843.73
–0.07 РТС
1457.87
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.02
1.2131
+0.0005
28.01
1.2126
05.02
27.01

Уязвимость «Авито» позволяла похищать деньги клиентов по звонку 

Лера Букина 18 минут назад
Уязвимость «Авито» позволяла похищать деньги клиентов по звонку
Фото: ТАСС
Пользователь Pikabu обнаружил проблему в системе идентификации клиентов «Авито», позволявшую злоумышленникам получать доступ к аккаунтам пользователей и выводить денежные средства за товары, которые проданы через сервис «Авито Доставка, пишет „Коммерсант“.
Отмечается, что в декабре 2020 года пользователь продал на „Авито“ товар за 119 тысяч рублей, после чего он был передан Boxberry. Когда товар был получен покупателем, на счет продавца должна была поступить оплата. Однако в этот момент аккаунт был взломан. После того как доступ был восстановлен, выяснилось, что данные были сменены, а средств на счету уже не было.
Взлом произошел из-за указанного номера телефона в накладной Boxberry, считает пострадавший. Для идентификации владельца аккаунта достаточно было звонка с номера, который привязан к профилю „Авито“, в службу поддержки компании. По мнению пользователя Pikabu, злоумышленник, имея данные из накладной, мог позвонить в „Авито“ от лица продавца с помощью подмены номера и получить доступ к аккаунту.
В „Авито“ утверждают, что решили проблему. Теперь сервис запрашивает дополнительные данные для идентификации клиентов.
Руководитель направления „Письма и посылки“ Boxberry Екатерина Коновалова заявила в беседе с „Коммерсантом“, что информация в накладной посылки видна отправителю и получателю. Однако „в ближайшее время покупатель будет получать только номер накладной“.
Дыра в системе может быть причиной данной проблемы, считает глава отдела информационной безопасности „СерчИнформ“ Алексей Дрозд. Но основная проблема, как считает он, заключается в том, что „Авито“ идентифицирует пользователей по звонку в службу поддержки. В доработке нуждается регламент смены данных в аккаунте клиента, говорит он.
Эксперты опасаются того, что с такой проблемой могут столкнуться и другие сервисы, использующие для идентификации лишь номер телефона клиента.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что в Telegram появился бот, позволяющий подменять номера исходящих вызовов и изменять голос. Это упростило работу мошенникам.
Видео дня. Маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги
Комментарии
Личный счет , Екатерина Коновалова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение