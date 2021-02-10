Россияне в 2020 году потратили более 380 млрд рублей на лекарства

В 2020 году россияне потратили 385,3 млрд рублей на покупку наиболее востребованных препаратов, что на 14% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные IQVIA.

В связи с пандемией потребители активно покупали препараты для лечения простуды и гриппа. Так, на гриппферон граждане потратили более 3,45 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем годом ранее, на амиксин — 3,15 млрд рублей, это в два раза больше, чем годом ранее. Больше всего россияне потратили на ингавирин — 11,12 млрд рублей против 4,6 млрд рублей в 2019 году. На препараты линейки арбидола совокупно израсходовано 10,75 млрд рублей — это в 4,4 раза больше, чем годом ранее.

Такой активный спрос привел к увеличению выручки производителей. Согласно данным IQVIA, больше всего заработала «Отисифарм» — структура «Фармстандарта» Виктора Харитонина . Ее выручка от розничных продаж препаратов, которые вошли в топ-100, достигла 33,43 млрд рублей. Рост выручки составил 36% год к году. Отмечается, что компании удалось заработать в основном за счет арбидола и амиксина. Немецкая Sandoz заработала 26 млрд руб. Рост выручки составил 27%, в том числе за счет продаж отхаркивающего средства АЦЦ. «Валента», которая выпускает в том числе ингавирин, заработала 14,67 млрд руб. Данный показатель на 45% больше прошлогоднего.

Отмечается, что представители фармрозницы связывают увеличение продаж иммуномодуляторов с агрессивной маркетинговой политикой производителей.

По данным Россельхозбанка, средний чек россиян на медицинские товары и услуги в 2020 году составил 2,94 тыс.руб., это на 11% больше, чем годом ранее.