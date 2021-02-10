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ЦБ предупредил о новой схеме работы «черных кредиторов» 

Лера Букина 32 минуты назад
В 2020 году формат работы нелегальных кредиторов с потенциальными заемщиками изменился: они начали принимать заявки на ссуды по телефону и самостоятельно выезжать к клиентам, заявил журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Данная схема возникла в последние кварталы прошлого года, пишет РБК.

«У них нет никаких «офисов», ни физических, ни в интернете. Зачастую, если человеку нужен кредит от такого кредитора, он находит телефон в соцсетях или в группах, звонит по нему, и к нему конкретно приезжает человек, заключается договор и выдаются деньги», — описывает схему Лях.

Отмечается, что в 2020 году ЦБ РФ обнаружил 821 организацию, занимавшихся нелегальным кредитованием. Так, из них примерно 10% работали «по звонку», говорит глава департамента ЦБ РФ. Он также указывает на то, что оценить масштаб данной схемы пока проблематично.
По словам Ляха, возникновение таких схем влечет за собой социальную опасность, так как «за нелегальным кредитованием следует нелегальное взыскание». Идентифицировать нелегальных кредиторов трудно, говорит он.
Если сравнивать с 2019-м, то в 2020 году число нелегальных кредиторов уменьшилось больше чем в два раза, однако Банк России связывает это с разовыми эффектами, в частности пандемией и эпидемиологическими ограничениями во втором квартале.
Всего в 2020 году ЦБ РФ выявил более 1,5 тысяч организаций с признаками незаконной деятельности, что на 42,3% меньше, чем годом ранее.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России активизировались «черные кредиторы и коллекторы».
Комментарии
Личный счет , Видео , Валерий Лях , Центральный банк России
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