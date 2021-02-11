Богатые россияне больше всех пострадали от инфляции

Ценовой рост в 2020 году в России не был равномерным для всех групп населения, пишет «Прайм» со ссылкой на Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка.
Больше всего подорожание ощутили обеспеченные домохозяйства в связи с ростом цен на импортные товары, в частности автомобили, доля которых в потребительской корзине граждан с высоким уровнем дохода остается высокой, считают эксперты.
«Несмотря на то что самый большой вклад в инфляцию по итогам года внесли продовольственные товары, рост цен в большей степени затронул не наиболее бедные домашние хозяйства (с высокой долей продовольствия в потребительской корзине), а, наоборот, наиболее богатые домашние хозяйства», — считают аналитики центра.