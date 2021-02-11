Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.00
87.53
Индексы и котировки Brent
61.06
–0.08 Золото
1840.96
+0.02 РТС
1448.31
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.02
1.2124
–0.0011
29.01
1.2135
08.02
28.01

Стало известно, кто больше всех пострадал от инфляции 

Лера Букина 37 минут назад
Богатые россияне больше всех пострадали от инфляции
Фото: ТАСС
Ценовой рост в 2020 году в России не был равномерным для всех групп населения, пишет «Прайм» со ссылкой на Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка.
Больше всего подорожание ощутили обеспеченные домохозяйства в связи с ростом цен на импортные товары, в частности автомобили, доля которых в потребительской корзине граждан с высоким уровнем дохода остается высокой, считают эксперты.

«Несмотря на то что самый большой вклад в инфляцию по итогам года внесли продовольственные товары, рост цен в большей степени затронул не наиболее бедные домашние хозяйства (с высокой долей продовольствия в потребительской корзине), а, наоборот, наиболее богатые домашние хозяйства», — считают аналитики центра.

Ранее «Рамблер» сообщал, что инфляция в России за неделю со 2 по 8 февраля составила 0,2%. Такие данные привел Росстат.
Видео дня. В Минэкономразвития назвали причины скачка цен на продукты
Личный счет , Экономика , Росстат , Газпромбанк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение