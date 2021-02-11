Богатые россияне больше всех пострадали от инфляции

«Несмотря на то что самый большой вклад в инфляцию по итогам года внесли продовольственные товары, рост цен в большей степени затронул не наиболее бедные домашние хозяйства (с высокой долей продовольствия в потребительской корзине), а, наоборот, наиболее богатые домашние хозяйства», — считают аналитики центра.