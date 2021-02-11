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Эксперт предостерег от главных ошибок при падении курса рубля 

Лера Букина 16 минут назад
Эксперт предостерег от главных ошибок при падении курса рубля
Фото: Рамблер
При падении курса рубля, прежде всего, не стоит паниковать и необдуманно скупать доллары, заявил NEWS.ru эксперт по личному финансовому планированию, член Ассоциации независимых финансовых консультантов Илья Зинин.
Эксперт советует регулярно приобретать валюту во избежание проблем и хаоса на фоне скачков курса. По словам Зинина, доллары следует покупать частями, например, ежемесячно или каждые полгода. Он советует вкладываться в активы, которые защищают от инфляции. Эксперт пояснил, что их выбор зависит от потребностей человека.
Еще одной ошибкой, которую совершают при падении курса рубля, является покупка электроники, бытовой техники, автомобилей и недвижимости. Зинин заверяет, что даже при введении санкций против России ничего катастрофического ждать не стоит. Американская валюта может подскочить до 80–85 рублей, но потом точно так же вернуться к прежним уровням и даже ниже, полагает эксперт.
Зинин считает, что в настоящее время «существует много предпосылок к среднесрочному ослаблению американской валюты». Однако он заявил, что «никаких 100 рублей за доллар ожидать не стоит».
Ранее «Рамблер» сообщал, что курс доллара в будущем упадет до 70 рублей, если российская валюта в ближайшее время закрепится на отметке в 72,5 рубля. Такой прогноз дал финансист из FxPro Александр Купцикевич.
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Комментарии
Личный счет , Илья Зинин , Александр Купцикевич
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