Эксперт предостерег от главных ошибок при падении курса рубля 

При падении курса рубля, прежде всего, не стоит паниковать и необдуманно скупать доллары, заявил NEWS.ru эксперт по личному финансовому планированию, член Ассоциации независимых финансовых консультантов Илья Зинин

Эксперт советует регулярно приобретать валюту во избежание проблем и хаоса на фоне скачков курса. По словам Зинина, доллары следует покупать частями, например, ежемесячно или каждые полгода. Он советует вкладываться в активы, которые защищают от инфляции. Эксперт пояснил, что их выбор зависит от потребностей человека.

Еще одной ошибкой, которую совершают при падении курса рубля, является покупка электроники, бытовой техники, автомобилей и недвижимости. Зинин заверяет, что даже при введении санкций против России ничего катастрофического ждать не стоит. Американская валюта может подскочить до 80–85 рублей, но потом точно так же вернуться к прежним уровням и даже ниже, полагает эксперт.

Зинин считает, что в настоящее время «существует много предпосылок к среднесрочному ослаблению американской валюты». Однако он заявил, что «никаких 100 рублей за доллар ожидать не стоит».