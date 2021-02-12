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Банки предупредили о росте кредитных ставок 

Лера Букина 1 час назад
Банки предупредили о росте кредитных ставок
Фото: РИА Новости
Законодатели выступили с инициативой закрепить за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума. Кредитные организации столкнутся с дополнительными сложностями в связи с нововведениями, пишет РБК со ссылкой на комментарий Ассоциации банков России (АБР).
Речь идет о проекте поправок в закон «Об исполнительном производстве», который был накануне внесен в Госдуму. Он направлен на защиту от кредиторов должников с низкими доходами.
Законопроект устанавливает защиту ежемесячной части доходов должников. Это касается суммы не ниже величины прожиточного минимума.
Как полагают в АБР, в связи с данным подходом банки будут вынуждены «закладывать» новые риски в ставки по кредитам, что негативным образом отразится на платежной дисциплине заемщиков.
Игроки будут вынуждены учитывать «неприкасаемую» часть дохода клиентов, что повлечет за собой переоценку рисков в сторону повышения, говорит начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.
По мнению эксперта, банки могут начать требовать от ряда клиентов дополнительного обеспечения по кредитам. Клименко допускает, что кредиторы могут вовсе ограничить выдачу ссуд малообеспеченным клиентам.
Кроме того, в организации опасаются, что нововведение «нарушит принцип обязательного исполнения решений», считает он.
Также кредитные организации отмечают технические трудности в реализации нового проекта, так как величина прожиточного минимума в России рассчитывается в регионах по-разному.
Положительных прогнозов придерживается директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«При оценке платежеспособности и кредитного риска используются преимущественно другие факторы — главным образом кредитная история и стабильность доходов потенциального заемщика», — указал он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что, по данным Объединенного кредитного бюро, в декабре 2020 года объем выданных потребительских кредитов в России превысил 516 млрд рублей, что стало рекордным показателем.
Видео дня. На Госуслугах появился сервис по поиску долгов
Комментарии 1
Личный счет , Компании , Сергей Клименко , Госдума , РБК
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