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Юрист назвал признаки поддельной квитанции на оплату жилья 

Лера Букина 2 часа назад
Номер расчетного счета поможет выявить фейковую квитанцию за ЖКУ
Фото: ТАСС
Номер расчетного счета, указанный в квитанции на оплату жилья, является главным отличием настоящего документа от фейкового. Чаще всего типография печатает квитанцию «один в один», поэтому вычислить ее очень трудно, заявил агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Обычно в поддельной квитанции есть даже QR-код и возможность быстрой оплаты, но в момент, когда вы будете совершать платеж, вы можете увидеть, что платите вы коммерческой организации, а не государственной», — отмечает он.

Петропольский рекомендует прежде всего перепроверять все данные. Он указывает на то, что при оплате счета онлайн через QR-код или в банке можно увидеть, кому производится платеж.
Также есть возможность «вбить» в поисковой строчке расчетный счет ГБУ, обслуживающее дом, или конкретного получателя ЕИРЦ города — он будет отличаться от того, куда гражданин направляет деньги, подсказывает эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России активизировались «коммунальные» жулики. Обман заключается в том, что лжемонтеры и псевдопроверяющие обходят квартиры и заставляют людей платить за ненужные фильтры для воды и менять исправные электросчетчики.
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