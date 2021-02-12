В 2021 году объем выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) может вырасти на 15–20% в сравнении с прошлогодним уровнем, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы аналитического центра МФК «Займер».

Отмечается, что в 2020 году показатель составил около 415 млрд рублей, практически не изменившись с 2019 года.

Кроме того, аналитики прогнозируют и рост средней суммы займа в 2021 году — 13-14 тысяч рублей. За 2020 год она выросла на 7,4 процентного пункта, до 11,6 тысяч рублей.

Во время кризисного периода компании намерено понижали «чек», одобряя ряду клиентов меньшие суммы, чем в заявках во избежание излишней закредитованности, говорит председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев . Он считает, что в связи с прохождением острой фазы кризиса на рынке будет продолжена унификация продуктов, сокращение разрыва по средним суммам и срокам займов между PDL (до зарплаты) и IL (среднесрочные займы).

Перевод выдач в онлайн и приток в МФО бывших банковских клиентов, которые не прошли ужесточившийся отбор, будет драйвером роста выдач микрозаймов, уверен Мехтиев.

Увеличение рынка будет весьма консервативным — доля одобренных заявок составит около 30%, считает глава финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков.

Гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко сомневается в бурном росте рынка микрофинансирования в 2021 году.

«Компании достаточно сильно изменили кредитные политики и повысили качество оценки клиентов. В связи с тем, что уровень доходов людей продолжает снижаться, вероятность получения займа или кредита в банке также снижается», — считает она.

МФО на сегодняшний день предпочитают финансировать клиентов, которые максимально приближены к банковским, добавила она.

Хорошко прогнозирует, что микрофинансисты будут делать больший упор на повторных клиентах. Так, ожидается борьба за них, которая повлечет за собой рост стоимости привлечения, говорит эксперт.