В 2021 году объем выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) может вырасти на 15–20% в сравнении с прошлогодним уровнем, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы аналитического центра МФК «Займер».
Отмечается, что в 2020 году показатель составил около 415 млрд рублей, практически не изменившись с 2019 года.
Кроме того, аналитики прогнозируют и рост средней суммы займа в 2021 году — 13-14 тысяч рублей. За 2020 год она выросла на 7,4 процентного пункта, до 11,6 тысяч рублей.
Во время кризисного периода компании намерено понижали «чек», одобряя ряду клиентов меньшие суммы, чем в заявках во избежание излишней закредитованности, говорит председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Он считает, что в связи с прохождением острой фазы кризиса на рынке будет продолжена унификация продуктов, сокращение разрыва по средним суммам и срокам займов между PDL (до зарплаты) и IL (среднесрочные займы).
Перевод выдач в онлайн и приток в МФО бывших банковских клиентов, которые не прошли ужесточившийся отбор, будет драйвером роста выдач микрозаймов, уверен Мехтиев.
Увеличение рынка будет весьма консервативным — доля одобренных заявок составит около 30%, считает глава финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков.
Гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко сомневается в бурном росте рынка микрофинансирования в 2021 году.
«Компании достаточно сильно изменили кредитные политики и повысили качество оценки клиентов. В связи с тем, что уровень доходов людей продолжает снижаться, вероятность получения займа или кредита в банке также снижается», — считает она.
МФО на сегодняшний день предпочитают финансировать клиентов, которые максимально приближены к банковским, добавила она.
Хорошко прогнозирует, что микрофинансисты будут делать больший упор на повторных клиентах. Так, ожидается борьба за них, которая повлечет за собой рост стоимости привлечения, говорит эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году граждане России стали чаще прибегать к займам для решения проблем со здоровьем.