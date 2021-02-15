Финансист предупредил о неожиданных списаниях с карты 

Комиссии по карте или счету всегда удерживаются в соответствии с договором, но для клиентов, читающих договор невнимательно, они могут стать сюрпризом. О случаях, когда клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданными списаниями, рассказал РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов

По его словам, клиенту банка следует закрывать счет или уточнять о взимаемых сборах, если он не пользуется картой или счетом, поскольку деньги списываются из-за предусмотренной ежемесячной комиссии.

Достов также отметил, что могут возникнуть случаи, когда баланс в связи со списанием может уйти в минус. Это может возникнуть в том случае, если клиент согласился на получение овердрафта (краткосрочный кредит), подсказывает эксперт. На долг будут начисляться проценты, добавил финансист.

Бывает и так, что банком устанавливается нулевая комиссия за обслуживание, но при соблюдении ряда условий, в частности сохранении минимального остатка на счете, говорит Достов. Если забыть про это условие, можно столкнуться со списанием комиссии, указывает эксперт.

«Неожиданной может стать комиссия по зарплатной карте. Обычно комиссии за обслуживание зарплатных карт с потребителей не взимаются. Но если уволиться, то карта зарплатной уже считаться не будет — банк может начать взимать комиссию: нужно либо закрыть карту, либо просто выбрать в том же банке другую, более дешевую», — рекомендует Достов.

Также он указал на то, что для контроля расходов клиенту необходимо брать выписку по счету в конце месяца и ее анализировать.