В Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля

В Москве в феврале директору по строительству предлагается одна из наиболее высоких зарплат — от 450 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис по поиску работы Superjob.

Февраль демонстрирует восстановление российского рынка труда, отмечается в исследовании. Что касается рекрутинговой активности работодателей в первые две недели февраля, то она на 7-9% выше, чем в те же периоды прошлых лет.

Директору службы технического заказчика предлагается заработная плата от 400 тысяч рублей, старшему разработчику PHP — до 340 тысяч рублей. IT-директор может получать от 300 тысяч рублей, врач-хирург в Москве — до 300 тысяч рублей в месяц.

Также выяснилось, что в Санкт-Петербурге руководителю региональной дирекции технического заказчика могут платить от 350 тысяч рублей в месяц, менеджеру по продаже медоборудования — от 300 тысяч рублей, а врачу-стоматологу — от 200 тысяч рублей.

Что касается регионов, то там также предлагаются привлекательные зарплаты. Например, в Волгограде программисту Bitrix могут платить до 140 тысяч рублей в месяц. А в Воронеже разработчик «1С» может претендовать на зарплату в размере 170 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, стоматолог-ортодонт в Нижнем Новгороде может получать от 300 тысяч рублей — это одна из наиболее высоких заработных плат в регионах. В Краснодаре ведущий бизнес-аналитик «1С» может зарабатывать 185 тысяч рублей в месяц.