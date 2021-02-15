Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
75.80
91.79
Индексы и котировки Brent
63.31
–0.14 Золото
1824.14
+0.19 РТС
1461.99
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.2127
+0.0094
03.02
1.2033
11.02
02.02

Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля 

Лера Букина 3 часа назад
В Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля
Фото: ТАСС
В Москве в феврале директору по строительству предлагается одна из наиболее высоких зарплат — от 450 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис по поиску работы Superjob.
Февраль демонстрирует восстановление российского рынка труда, отмечается в исследовании. Что касается рекрутинговой активности работодателей в первые две недели февраля, то она на 7-9% выше, чем в те же периоды прошлых лет.
Директору службы технического заказчика предлагается заработная плата от 400 тысяч рублей, старшему разработчику PHP — до 340 тысяч рублей. IT-директор может получать от 300 тысяч рублей, врач-хирург в Москве — до 300 тысяч рублей в месяц.
Также выяснилось, что в Санкт-Петербурге руководителю региональной дирекции технического заказчика могут платить от 350 тысяч рублей в месяц, менеджеру по продаже медоборудования — от 300 тысяч рублей, а врачу-стоматологу — от 200 тысяч рублей.
Что касается регионов, то там также предлагаются привлекательные зарплаты. Например, в Волгограде программисту Bitrix могут платить до 140 тысяч рублей в месяц. А в Воронеже разработчик «1С» может претендовать на зарплату в размере 170 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, стоматолог-ортодонт в Нижнем Новгороде может получать от 300 тысяч рублей — это одна из наиболее высоких заработных плат в регионах. В Краснодаре ведущий бизнес-аналитик «1С» может зарабатывать 185 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Рамблер» сообщал, что четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды. Данные приводят HeadHunter и «Деньги Вперед».
Видео дня. Минстрой создаст единый реестр граждан, нуждающихся в жилье
Комментарии 1
Личный счет , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение