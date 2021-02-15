В Госдуме заявили о неэффективности Пенсионного фонда 

Пожилые граждане могли бы получать выплаты без посредников из бюджета, заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя в интервью для радиостанции «Говорит Москва». Об этом пишет «Прайм».

По ее мнению, сама идея об открытии индивидуального пенсионного счета, на который поступают отчисления, пока человек работает, является неудачной.

«Вопросов много по этому направлению, потому что инфляция все съест», — подчеркнула она.

Кроме того, она указала и на еще один негативный фактор — явная недостаточность накоплений.

По ее словам, дыру в ПФР постоянно закрывают средствами федерального бюджета, чего допускать нельзя. Ганзя придерживается мнения, что часть денег можно перенаправить, используя другой вариант получения взносов.

Кроме того, она отметила, что для изучения пенсионной проблемы требуется системный подход.