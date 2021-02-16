«Средний чек» телефонного мошенника составил более 10 тысяч рублей

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По его словам, раньше злоумышленники прибегали к массовому обзвону граждан. Но в связи с повышением уровня финансовой грамотности россиян аферистам пришлось менять методы кражи, говорит Сычев.

Эксперт указал на то, что в настоящее время звонки с подменными номерами являются угрозой для россиян, с которой можно бороться лишь принятием проекта закона, который Госдума рассмотрит во втором чтении. Отмечается, что он направлен на создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи.

Как пояснил Сычев, законопроектом предусматривается предоставление сотовыми операторами предоставление в систему информации о статусе абонентского номера.