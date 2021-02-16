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Назван «средний чек» телефонных мошенников за одну атаку 

Лера Букина 1 час назад
«Средний чек» телефонного мошенника составил более 10 тысяч рублей
Фото: ТАСС
«Средний чек» телефонного мошенника при хищении средств составляет более 10 тысяч рублей, заявил РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.
По его словам, раньше злоумышленники прибегали к массовому обзвону граждан. Но в связи с повышением уровня финансовой грамотности россиян аферистам пришлось менять методы кражи, говорит Сычев.
Эксперт указал на то, что в настоящее время звонки с подменными номерами являются угрозой для россиян, с которой можно бороться лишь принятием проекта закона, который Госдума рассмотрит во втором чтении. Отмечается, что он направлен на создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи.
Как пояснил Сычев, законопроектом предусматривается предоставление сотовыми операторами предоставление в систему информации о статусе абонентского номера.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ЦБ РФ заявили о серьезном вызове со стороны мошенников.
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Комментарии 1
Личный счет , Артем Сычев , Госдума , Центральный банк России , РИА Новости
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