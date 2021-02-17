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Просрочка по автокредитам выросла на 10,3 млрд рублей 

Лера Букина 11 минут назад
Просрочка по автокредитам выросла на 10,3 млрд рублей
Фото: ТАСС
За год россияне накопили задолженность по автокредитам на 10,3 млрд рублей. В 2020 году сумма просроченных более чем на 90 дней обязательств по таким ссудам увеличилась до 55,9 млрд рублей с 45,6 млрд годом ранее. А их число выросло до 113 тысяч с 99 тысяч соответственно, пишут «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
На динамику просроченной задолженности по автокредитам в большей степени влияли ограничения, вызванные пандемией, говорит генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Он подчеркнул, что в апреле 2020 года количество дефолтных ссуд увеличилось сразу на 6% при их среднемесячном росте ранее на 0,1%.
Отмечается, что пик неплатежей по автокредитам был в августе 2020 года. Он составил 58,3 млрд рублей, поднимаясь с апреля в диапазоне 2,2–2,8 млрд рублей каждый месяц. Что касается осеннего сезона, то уровень долга в этом сегменте колебался в пределах 57 млрд, а в ноябре резко сократился на 1 млрд
В 2021 году динамика по количеству дефолтных кредитов будет минимальной с последующим восстановлением всего авторынка и кредитования в этом направлении, считает Лагуткин. По его словам, это повлечет за собой долгожданное увеличение объема портфеля таких кредитов, который в 2019 году продемонстрировал рост больше 20%, а в прошлом — менее 7%, говорит эксперт.
Несмотря на значительный рост доли просрочки за год и отклоненных заявок, увеличение неплатежей на 10 млрд рублей критичным и рискованным назвать нельзя, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
Что касается резкого сокращения объема просрочки в конце 2020 года, то оно обусловлено продажей и списанием банками проблемных ссуд, считают эксперты.
В банках прогнозируют в 2021 году стабилизацию положения на рынке автокредитования и возврат к показателям 2019 года в части взыскания просрочки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам раскрыли секреты выгодного приобретения автомобиля. Например, в случае с автокредитом действуют еще и субсидии от государства.
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Личный счет , Олег Лагуткин , газета "Известия"
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