Просрочка по автокредитам выросла на 10,3 млрд рублей 

За год россияне накопили задолженность по автокредитам на 10,3 млрд рублей. В 2020 году сумма просроченных более чем на 90 дней обязательств по таким ссудам увеличилась до 55,9 млрд рублей с 45,6 млрд годом ранее. А их число выросло до 113 тысяч с 99 тысяч соответственно, пишут «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

На динамику просроченной задолженности по автокредитам в большей степени влияли ограничения, вызванные пандемией, говорит генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин . Он подчеркнул, что в апреле 2020 года количество дефолтных ссуд увеличилось сразу на 6% при их среднемесячном росте ранее на 0,1%.

Отмечается, что пик неплатежей по автокредитам был в августе 2020 года. Он составил 58,3 млрд рублей, поднимаясь с апреля в диапазоне 2,2–2,8 млрд рублей каждый месяц. Что касается осеннего сезона, то уровень долга в этом сегменте колебался в пределах 57 млрд, а в ноябре резко сократился на 1 млрд

В 2021 году динамика по количеству дефолтных кредитов будет минимальной с последующим восстановлением всего авторынка и кредитования в этом направлении, считает Лагуткин. По его словам, это повлечет за собой долгожданное увеличение объема портфеля таких кредитов, который в 2019 году продемонстрировал рост больше 20%, а в прошлом — менее 7%, говорит эксперт.

Несмотря на значительный рост доли просрочки за год и отклоненных заявок, увеличение неплатежей на 10 млрд рублей критичным и рискованным назвать нельзя, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Что касается резкого сокращения объема просрочки в конце 2020 года, то оно обусловлено продажей и списанием банками проблемных ссуд, считают эксперты.

В банках прогнозируют в 2021 году стабилизацию положения на рынке автокредитования и возврат к показателям 2019 года в части взыскания просрочки.