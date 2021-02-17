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Выросла доля россиян со сбережениями 

Лера Букина 1 час назад
Выросла доля россиян со сбережениями
Фото: ТАСС
В течение 2020 года в России увеличилась доля граждан, у которых имеются сбережения, пишет РБК со ссылкой на январский опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Так, менее половины россиян (40%) заявили о том, что у них есть сбережения (таких граждан было 36% в аналогичный период прошлого года). Также выяснилось, что денежные средства 63% респондентов откладывают с заработной платы. Источником сбережений являются подработки для 15% респондентов, а нерегулярный доход, подразумевающий, например, продажу имущества или материальную помощь, — для 13%.
Жители Хабаровского края, Приморского края и Подмосковья чаще других заявляли о наличии накоплений. Кроме того, около половины тех, кто живет в Свердловской, Омской, Тюменской, Нижегородской, Мурманской и Ленинградской областях тоже заявляли, что откладывают средства.
Москва перестала быть регионом-лидером по доле откладывающих средства россиян.
Жителей Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края, Волгоградской области и Ханты-Мансийского автономного округа оказалось меньше всего с накоплениями.
Аналитики узнали, что мужчины копят деньги чаще женщин, — 42% против 38 соответственно.
Кроме того, молодые люди и пенсионеры копят чаще представителей других возрастных категорий.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт назвал позволяющую жить на проценты сумму вклада. Ее размер составляет 26 миллионов рублей.
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Комментарии 2
Личный счет , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , РБК
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