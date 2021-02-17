Выросла доля россиян со сбережениями 

В течение 2020 года в России увеличилась доля граждан, у которых имеются сбережения, пишет РБК со ссылкой на январский опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие»

Так, менее половины россиян (40%) заявили о том, что у них есть сбережения (таких граждан было 36% в аналогичный период прошлого года). Также выяснилось, что денежные средства 63% респондентов откладывают с заработной платы. Источником сбережений являются подработки для 15% респондентов, а нерегулярный доход, подразумевающий, например, продажу имущества или материальную помощь, — для 13%.

Жители Хабаровского края, Приморского края и Подмосковья чаще других заявляли о наличии накоплений. Кроме того, около половины тех, кто живет в Свердловской, Омской, Тюменской, Нижегородской, Мурманской и Ленинградской областях тоже заявляли, что откладывают средства.

Москва перестала быть регионом-лидером по доле откладывающих средства россиян.

Жителей Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края, Волгоградской области и Ханты-Мансийского автономного округа оказалось меньше всего с накоплениями.

Аналитики узнали, что мужчины копят деньги чаще женщин, — 42% против 38 соответственно.

Кроме того, молодые люди и пенсионеры копят чаще представителей других возрастных категорий.