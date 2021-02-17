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За полгода телефонные аферисты похитили у россиян более ₽6,7 млн 

Лера Букина 1 час назад
За полгода телефонные аферисты похитили у россиян более ₽6,7 млн
Фото: ТАСС
За 6 месяцев телефонные мошенники, прибегая к преступным схемам по обману людей, похитили у россиян более 6,7 млн рублей. Такое заявление, как пишут «Известия», сделала официальный представитель МВД Ирина Волк 17 февраля.
Она заявила, что по фактам мошеннических атак возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренные ст. 159 («Мошенничество») и 159.3 («Мошенничество с использованием электронных схем платежа») Уголовного кодекса России.
В МВД рекомендуют россиянам быть более бдительными, а также не пренебрегать соблюдением простых правил, в частности, не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе разговоров по телефону. Если звонят люди и представляются сотрудниками полиции или банка, то следует перезвонить по официальным номерам телефонов правоохранительных органов и финансовых организаций.
Волк напомнила, что никому нельзя сообщать полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Она также рекомендовала незамедлительно сообщать о случившемся в полицию по телефону 102, если в отношении человека или его близких были применены противоправные действия.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ЦБ РФ заявили о серьезном вызове со стороны мошенников.
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Комментарии
Личный счет , Ирина Волк , МВД , Центральный банк России , газета "Известия"
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