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Путин призвал решить вопрос защиты минимального дохода от списания 

Лера Букина 50 минут назад
Путин призвал решить вопрос защиты минимального дохода должников
Фото: РИА Новости
В ходе встречи с лидерами думских фракций президент России Владимир Путин поручил довести до конца решение вопроса, касающегося защиты минимального дохода от списания, сообщает «Прайм».

«Конкретные предложения прозвучали, в том числе по защите минимального дохода от списания. Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», — отметил глава государства.

Ранее «Рамблер» сообщал, что депутаты от «Единой России» предложили запретить приставам арестовывать счета россиян, на которых хранятся деньги в размере прожиточного минимума. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.
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Личный счет , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума
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