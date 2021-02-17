Путин призвал решить вопрос защиты минимального дохода должников

В ходе встречи с лидерами думских фракций президент России Владимир Путин поручил довести до конца решение вопроса, касающегося защиты минимального дохода от списания, сообщает «Прайм».
«Конкретные предложения прозвучали, в том числе по защите минимального дохода от списания. Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», — отметил глава государства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутаты от «Единой России» предложили запретить приставам арестовывать счета россиян, на которых хранятся деньги в размере прожиточного минимума. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.