Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.86
89.50
Индексы и котировки Brent
65.03
+0.05 Золото
1782.78
+0.04 РТС
1462.35
–2.16
Динамика валют
EUR / USD
18.02
1.2048
+0.0082
04.02
1.1966
15.02
05.02

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства 

Лера Букина 27 минут назад
Эксперты назвали вакансии с высокой зарплатой в сфере производства
Фото: ТАСС
Одну из наиболее высоких заработных плат на производстве работодатели предлагают технологу отдела разработки — до 250 тысяч рублей в месяц, пишет RT со ссылкой на сервис «Работа.ру». Для того чтобы занять данную позицию, необходимо иметь опыт работы в области модификации рецептур фруктовых наполнителей и отбора новых видов продукции.
Также в сфере производства до 150 тысяч рублей в месяц предлагается технологу на производстве товаров для творчества.
Дизайнеру мебели на фабрике предлагается зарплата в размере до 200 тысяч рублей в месяц.
Конструктор столярных изделий, который способен составлять чертежи мебели и выезжать на замеры, может рассчитывать на заработную плату до 130 тысяч рублей. Аналогичный доход предлагается и печатнику на цифровом оборудовании, который имеет опыт работы в графических программах.
115 тысяч рублей в месяц предлагают мастеру-лепщику, которому предстоит заниматься отливкой и протяжкой гипсовых лепнин. От 100 тысяч до 120 тысяч рублей ежемесячно может получать руководитель цеха шёлкотрафаретной печати по текстилю.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве в феврале директору по строительству предлагается одна из наиболее высоких зарплат — от 450 тысяч рублей в месяц. Данные приводит Superjob.
Видео дня. Маткапитал предложили тратить на ремонт жилья
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение