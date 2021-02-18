Эксперты назвали вакансии с высокой зарплатой в сфере производства

Одну из наиболее высоких заработных плат на производстве работодатели предлагают технологу отдела разработки — до 250 тысяч рублей в месяц, пишет RT со ссылкой на сервис «Работа.ру». Для того чтобы занять данную позицию, необходимо иметь опыт работы в области модификации рецептур фруктовых наполнителей и отбора новых видов продукции.

Также в сфере производства до 150 тысяч рублей в месяц предлагается технологу на производстве товаров для творчества.

Дизайнеру мебели на фабрике предлагается зарплата в размере до 200 тысяч рублей в месяц.

Конструктор столярных изделий, который способен составлять чертежи мебели и выезжать на замеры, может рассчитывать на заработную плату до 130 тысяч рублей. Аналогичный доход предлагается и печатнику на цифровом оборудовании, который имеет опыт работы в графических программах.

115 тысяч рублей в месяц предлагают мастеру-лепщику, которому предстоит заниматься отливкой и протяжкой гипсовых лепнин. От 100 тысяч до 120 тысяч рублей ежемесячно может получать руководитель цеха шёлкотрафаретной печати по текстилю.