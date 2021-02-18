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Россиянки пожелали для мужей зарплату от 80 до 150 тысяч рублей 

Лера Букина 57 минут назад
Россиянки пожелали для мужей зарплату от 80 до 150 тысяч рублей
Фото: depositphotos.com
Для содержания семьи мужчине следует зарабатывать от 80 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц, считают 45% опрошенных женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие».
Отмечается, что мнения о заработной плате в 80-150 тысяч в месяц придерживаются и 48% мужчин. Заработную плату в размере 40-80 тысяч рублей в месяц считают комфортной 30% женщин и 24% мужчин.
Кроме того, 16% женщин и 17% мужчин сходятся во мнении, что мужчина для содержания семьи должен получать зарплату в размере 150-300 тысяч рублей в месяц. О том, что мужчине нужно зарабатывать 300-500 тысяч рублей и более в месяц, высказались 6% женщин и 8% мужчин.
56% женщин полагают, что мужчина должен зарабатывать в семье больше женщины, поскольку он является кормильцем. 42% мужчин согласны с этой точкой зрения.
43% мужчин считают, что о человеке не следует судить по доходам. 14% придерживаются мнения, что женщины и мужчины должны вносить равный вклад в семейный бюджет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что одну из наиболее высоких заработных плат на производстве работодатели предлагают технологу отдела разработки — до 250 тысяч рублей в месяц. Данные приводит сервис «Работа.ру».
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