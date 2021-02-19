Эксперт предупредил россиян об «обнулении» счетов 

Экономист Михаил Делягин заявил, что появляется все больше возможностей для доступа к «серым» деньгам россиян. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Делягин предупредил о «колоссальном фискальном и надзорном давлении» на россиян в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что уже возможно следить за денежными потоками на банковских счетах и картах. Кроме того, лимиты переводов, которые попадают под финансовый мониторинг, уменьшены.

В то же время Центробанк планирует повысить максимальный размер ежедневных транзакций через Систему быстрых переводов.

По мнению Делягина, все это означает, что возможностей для свободного обмена деньгами станет меньше. Люди уводят деньги в серую зону и рискуют «нарваться на обнуление счета».

Единственным способом уберечь деньги экономист назвал официальную регистрацию любой деятельности. В условиях глобальной цифровизации других вариантов не остается, заключил экономист.

Как писал «Рамблер», с 10 января 2021 года в России вступили в силу новые правила обращения наличных — поправки в «антиотмывочный» закон. Поправки усиливают контроль над любыми операции с наличными, если сумма составляет 600 тысяч рублей и более.

Снятия и зачисления таких сумм со счетов и сейчас находятся под контролем. Банки обязаны информировать Росфинмониторинг о случаях, когда операция «не обусловлена характером хозяйственной деятельности юрлица».

По новому закону, «брать на карандаш» такие операции будут вне зависимости от характера хозяйственной деятельности компании.

Также документ вводит обязательный контроль над почтовыми переводами от ста тысяч рублей.