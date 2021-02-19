Мошенники снизили средний размер хищений до ₽13,9 тыс.

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В 2020 году за один раз злоумышленники крали у россиян в среднем 13,9 тысячи рублей, что на 8% меньше среднего чека кражи 2019 года, пишет РБК со ссылкой на исследование группы «Тинькофф» «Мошенничество в российской банковской сфере в 2020 году».

Эксперты данного исследования отмечают, что для отвода подозрения злоумышленники стараются переводить небольшие суммы несколькими операциями. Подобные мошеннические схемы выявляют службы фродмониторинга, по этой причине средний чек кражи становится ниже.

По данным исследования «Тинькофф», в общей сложности злоумышленникам удалось похитить на 70% больше средств, чем годом ранее. Что касается числа случаев фрода (телефонное мошенничество), то оно увеличилось на 60%.

Наиболее востребованными каналами для мошенников стали сайты объявлений о продаже товаров и услуг, а также поддельные интернет-магазины.

Наибольшие суммы злоумышленникам удалось похитить, призывая жертву перевести деньги «в безопасную ячейку».

Звонки от лица банка были использованы в 13% от всех случаев мошенничества.

Что касается доли социальной инженерии (способы мошенничества путем обмана), то в общем объеме украденных средств она составила 80%, заявили в «Тинькофф».