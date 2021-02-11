Мошенники начали обманывать с помощью ипотечных платежей 

Телефонные мошенники в России создали новую схему обмана для ипотечников. Зная дату ежемесячного платежа по ипотеке, а также его сумму, злоумышленники вынуждают своих жертв выполнить перевод средств на подконтрольные им счета, узнал корреспондент РИА Новости.

Корреспонденту пришлось столкнуться с регулярными звонками от неизвестных людей, которые, представляясь сотрудниками одного из крупнейших банков, напоминали о скором платеже. Они же уточняли у него, как он собирается платить по ипотеке: через приложение или банкомат. Звонившие точно знают кредитную организацию, в которой у клиента ипотека, дату платежа и его сумму. Журналист перестал быть интересен жертве после того, как он заявил, что оплата будет произведена в отделении банка.

Аферисты с помощью «легенды» по ипотечным платежам формируют у жертвы доверие к ним, подчеркнул замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

В Газпромбанке отметили, что в процессе отслеживания мошенничества кредитная организация часто сталкивается с такими описаниями мошеннических схем.

Мошенники сообщают о том, что реквизиты банка якобы изменились, и оплату нужно произвести по другим, в противном случает заемщика ждет штраф. После этого злоумышленники отправляют ссылку, по которой клиент банка должен пройти и перевести деньги, рассказал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

В итоге средства заемщика попадают на счета мошенников.