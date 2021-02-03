Ипотека стала на четверть выгоднее аренды жилья 

Сниженные ставки по ипотеке, а также рекордные объемы рефинансирования в 2020 году значительно уменьшили затраты клиентов на обслуживание своих кредитов. По данным компании «Метр квадратный», входящей в группу ВТБ , ежемесячная выплата процентов по ипотеке на среднюю московскую квартиру снизилась в среднем на 25%, став на четверть выгоднее аренды сопоставимого жилья, пишут «Банки.ру».

В исследовании сказано, что пандемия коронавируса, а также ее последствия привели к серьезной турбулентности на рынке арендного жилья Москвы в 2020 году. Также на снижение спроса повлиял отток мигрантов, иногородних студентов и приезжих по срочным контрактам. Резкое сокращение туристической активности, а также уменьшение спроса на посуточную аренду тоже сыграли свою роль.

Что касается цен на аренду жилой недвижимости, то они почти не изменились. Самые ликвидные объекты, а именно «однушки» и «двушки», продемонстрировали падение стоимости в диапозоне 3—5%.

Фонд элитной недвижимости и сегмент посуточной аренды больше всего просели в цене. Важно заметить, что многие собственники квартир решили просто отказаться от потенциальных клиентов вместо того, чтобы снизить стоимость аренды.

В связи с этим ипотека значительно уменьшилась в цене. Так, средняя ставка по кредитам сократилась с 9,9% в 2019 году до 7,8% в 2020 году. Отмечается, что рынок продемонстрировал рекордное число сделок по рефинансированию и кратный рост к предыдущему году. По данным ВТБ, уровень ежемесячных платежей к доходам заемщиков был сокращен с 30% до 25%.