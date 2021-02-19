Эксперты сравнили выгоду от кредита и накоплений 

Согласно данным Центробанка, средняя ставка по депозитам в России в 2020 году составила 4,4% при инфляции 4,9%, что говорит об обесценивании сбережений банковских вкладчиков за год.

Из-за инфляции копить на крупные покупки становится сложнее. В таких случаях граждане выбирают кредит.

Если говорить о рублевых кредитах, то при них долговая нагрузка на заемщика при девальвации сокращается. Речь идет о тех ситуациях, когда на взятые в долг средства покупается определенный импортный товар, в частности, крупная бытовая техника и дорогая электроника.

Главный плюс кредита — возможность потратить деньги здесь и сейчас, а минус — проценты.

Эксперты не рекомендуют брать в кредит такую сумму, которую заемщик не мог бы накопить сам, поскольку кредит — это лишь возможность получить денежные средства быстро, пишет News.ru.

На вопрос о том, что выгоднее — копить или сразу брать кредит, экономист Семен Новопрудский ответил, что все зависит от трех ключевых факторов. Первый из них — как быстро и сильно требуется товар. Второй — материальное положение на ближайший год. Третий — сопоставление возможной переплаты с возможностью накопить нужную сумму за тот же срок, за который погасится кредит.

Накопления и кредит не являются взаимозаменяемыми понятиями, заявил News.ru старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. Он называет сбережения финансовым буфером, позволяющим реализовывать заранее запланированные цели, а кредит — финансовым обязательством за товар или услугу, откладывать приобретение которых экономически нецелесообразно.

Кредит необходимо использовать как инструмент для достижения какой-либо цели или как инструмент для покупки имущества, которое действительно необходимо в конкретный момент и на долгий срок, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. В иных случаях, по его мнению, лучше прибегнуть к накоплению средств. Для того чтобы их не «съела» инфляция, эксперт советует воспользоваться одним из инструментов для инвестирования.