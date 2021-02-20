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Названы товары и услуги, которые нельзя брать в кредит 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт призвал отказаться от кредита на последние деньги
Фото: ТАСС
Для ответа на вопрос, что нельзя брать в кредит, необходимо учитывать не полезность желаемого продукта или услуги, а экономическую целесообразность приобретения, заявил агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.
Он не рекомендует брать такой кредит, который мог бы навредить финансовому положению заемщика, заставив его «ужать» траты до предельного минимума.
По мнению Ферапонтова, не стоит прибегать к кредиту на автомобиль стоимостью 5 миллионов рублей с ежемесячным платежом в 40 тысяч рублей при заработной плате в 60 тысяч рублей. В этом случае на остальные расходы останется всего 20 тысяч рублей, а обслуживание автомобиля тоже требует трат, в частности, на бензин или мойку.
Также не стоит приобретать в кредит товар, при оплате которого у заемщика не будет возможности обеспечивать себя комфортным уровнем денежных средств на период от одного ежемесячного взноса до другого.
Также следует отказаться от кредита на последние деньги, особенно если речь идет о дорогой технике, затратном ремонте или товарах премиум-уровня.
Ферапонтов упомянул и о кредитных картах. По словам эксперта, с ними работает правило: брать кредит не в ущерб своему материальному положению, не на последние средства. Он поясняет, что необходимо контролировать свой бюджет и понимать, что ежемесячный платеж должен являться приемлемой долговой нагрузкой.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты сравнили выгоду от кредита и накоплений.
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