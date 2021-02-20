Врач рассказал о мошенничестве путем телефонного гипноза 

Очень часто жертвами телефонных гипнотизеров становятся одинокие доверчивые и добродушные пенсионеры, которые обижены на недостаточное внимание со стороны социума, заявил агентству «Прайм» доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев. По его словам, мошенники часто проходят подготовку перед мошенническими действиями. Они учатся убеждению, внушению, а также говорить на основе НЛП (нейролингвистическое программирование) и гипноза, подсказывает эксперт.

Мошенники прибегают к стандартной схеме обмана. В самом начале телефонного разговора злоумышленник доброжелательно здоровается с человеком, назвав его по имени и отчеству, затем сразу же предлагает помощь со стороны государства. Это могут быть путевка на морской курорт и денежный перевод. Для получения этой «помощи» мошенник просит данные банковской карты.

После жертва получает сообщение из банка о попытке взлома, после чего злоумышленник, прибегнув к командному тону, заставляет сообщить ему пароль. Он объясняет это проверкой банком снятия небольшой суммы со счета клиента.

Салынцев предупреждает, что в случае продолжения разговора с аферистом, есть риск того, что может быть снята вся сумма накоплений. Он указал на необходимость поинтересоваться данными абонента, его Ф. И. О., адресом офиса. В замешательстве мошенник будет вынужден прервать разговор.

Эксперт также отметил, что основным механизмом НЛП, которым пользуются аферисты, является речевая подстройка под клиента.

Салынцев подчеркнул, что воздействию такого метода больше всего подвержены люди истерического, художественного или сангвинического склада.