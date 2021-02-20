Продажи носков перед 23 февраля резко выросли

Перед Днем защитника Отечества продажи носков и пен для бритья увеличились больше чем в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-площадки Wildberries и крупнейшего российского оператора фискальных данных «Платформы ОФД».

Так, с 1 по 18 февраля 2021 года продажи товаров для мужчин увеличились на 59% в штуках в сравнении с показателями прошлого года. Самыми востребованными «стереотипными» подарками стали носки, трусы и пены для бритья. Увеличение продаж мужских носков составил 135% в штуках к началу года, трусов — 61%, пен для бритья — 252%, заявили в Wildberries.

С 15-18 февраля 2021 года было продано столько же пар носков, сколько за всю первую половину февраля, подсчитали в «Платформе ОФД». Что касается среднего чека затрат на одну покупку, то он составил 494 рублей. Данный показатель на 36% выше, чем в прошлом месяце, и на 20% выше, чем в прошлом году в аналогичный период. Объем продаж в денежном выражении увеличился в сравнении с 2020 годом на 21%.

Эксперты платформы отметили, что в 2021 году особенно очевиден рост доли онлайн-покупок данной категории. В 2020 году в интернете покупали лишь 1-2% носков, в 2021 году — 13%.

Покупательницы Wildberries покупают антибактериальные и ароматизированные модели. Стоимость заказа носков может достигать 8 тысяч рублей — это стоимость самой дорогой покупки к 23 февраля за нижнее белье премиум-класса.

Кроме того, экономичным и популярным подарком, по данным Wildberries, также стали мультитулы — многофункциональные ручные инструменты. Спрос на них вырос на 247%. Продажи наборов инструментов выросли на 125%, отверток — на 101%, а дрелей — на 62%.

Кроме того, популярностью пользуются ремни, галстуки и кошельки, а также рубашки.