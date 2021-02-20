Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
74.10
89.61
89.85
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
62.67
–0.03 Золото
1782.03
+0.09 РТС
1472.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2117
+0.0065
08.02
1.2052
16.02
08.02

Продажи носков и пен для бритья перед 23 февраля резко выросли 

Лера Букина 2 часа назад
Продажи носков перед 23 февраля резко выросли
Фото: depositphotos.com
Перед Днем защитника Отечества продажи носков и пен для бритья увеличились больше чем в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-площадки Wildberries и крупнейшего российского оператора фискальных данных «Платформы ОФД».
Так, с 1 по 18 февраля 2021 года продажи товаров для мужчин увеличились на 59% в штуках в сравнении с показателями прошлого года. Самыми востребованными «стереотипными» подарками стали носки, трусы и пены для бритья. Увеличение продаж мужских носков составил 135% в штуках к началу года, трусов — 61%, пен для бритья — 252%, заявили в Wildberries.
С 15-18 февраля 2021 года было продано столько же пар носков, сколько за всю первую половину февраля, подсчитали в «Платформе ОФД». Что касается среднего чека затрат на одну покупку, то он составил 494 рублей. Данный показатель на 36% выше, чем в прошлом месяце, и на 20% выше, чем в прошлом году в аналогичный период. Объем продаж в денежном выражении увеличился в сравнении с 2020 годом на 21%.
Эксперты платформы отметили, что в 2021 году особенно очевиден рост доли онлайн-покупок данной категории. В 2020 году в интернете покупали лишь 1-2% носков, в 2021 году — 13%.
Покупательницы Wildberries покупают антибактериальные и ароматизированные модели. Стоимость заказа носков может достигать 8 тысяч рублей — это стоимость самой дорогой покупки к 23 февраля за нижнее белье премиум-класса.
Кроме того, экономичным и популярным подарком, по данным Wildberries, также стали мультитулы — многофункциональные ручные инструменты. Спрос на них вырос на 247%. Продажи наборов инструментов выросли на 125%, отверток — на 101%, а дрелей — на 62%.
Кроме того, популярностью пользуются ремни, галстуки и кошельки, а также рубашки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне решили сократить траты на 23 Февраля и 8 Марта.
Видео дня. Россияне готовы платить дополнительные налоги
Комментарии
Личный счет , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение