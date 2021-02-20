Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
74.10
89.61
89.85
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
62.67
–0.03 Золото
1782.03
+0.09 РТС
1472.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2117
+0.0065
08.02
1.2052
16.02
08.02

В пандемию выросло число желающих поработать таксистами 

Лера Букина 47 минут назад
В пандемию выросло число желающих поработать таксистами
Фото: ТАСС
После того как началась пандемия коронавируса, россияне стали чаще пользоваться услугой такси и тратить на такие поездки больше средств, в результате чего увеличилось и число желающих поработать таксистами, пишет РБК со ссылкой на данные «Авито».
По данным Россельхозбанка, в 2020 году граждане России потратили на такси на 45% больше средств, чем в 2019-м, при этом количество самих поездок увеличилось более чем в полтора раза (на 52%). Что касается интереса к объявлениям о сдаче автомобилей в аренду под такси по состоянию на середину февраля, то в среднем по России он увеличился за год на 51%, подсчитали в «Авито».
При этом в ряде городов спрос увеличился еще больше, в частности, в Самаре, Ульяновске, Кирове, Сочи, Калининграде, а также Ижевске.
Увеличение цен на перевозки и повышенный спрос, в том числе на услуги доставки, стали драйвером роста спроса на аренду автомобилей, заявил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.
В 2021 году спрос на аренду автомобилей под такси увеличился в среднем по России на 11%. В Москве он вырос больше чем на треть, отметили аналитики «Авито». В компании считают, что это обусловлено постепенным снятием ограничений.
Увеличение спроса на аренду машин под такси в 2020 году сопровождалось и увеличением предложения на 38%, но в начале 2021 года количество предлагаемых автомобилей уменьшилось в среднем по России на 3%, в Москве — сразу на 13%.
В «Авито» подчеркнули, что в период экстремальных снегопадов вариантами с самыми выгодными условиями аренды пользовались очень быстро.
Ранее «Рамблер» сообщал, что снегопад в Москве спровоцировал рост цен на такси.
Видео дня. Россияне готовы платить дополнительные налоги
Комментарии
Личный счет , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение