В пандемию выросло число желающих поработать таксистами 

После того как началась пандемия коронавируса, россияне стали чаще пользоваться услугой такси и тратить на такие поездки больше средств, в результате чего увеличилось и число желающих поработать таксистами, пишет РБК со ссылкой на данные «Авито».

По данным Россельхозбанка, в 2020 году граждане России потратили на такси на 45% больше средств, чем в 2019-м, при этом количество самих поездок увеличилось более чем в полтора раза (на 52%). Что касается интереса к объявлениям о сдаче автомобилей в аренду под такси по состоянию на середину февраля, то в среднем по России он увеличился за год на 51%, подсчитали в «Авито».

При этом в ряде городов спрос увеличился еще больше, в частности, в Самаре, Ульяновске, Кирове, Сочи, Калининграде, а также Ижевске.

Увеличение цен на перевозки и повышенный спрос, в том числе на услуги доставки, стали драйвером роста спроса на аренду автомобилей, заявил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

В 2021 году спрос на аренду автомобилей под такси увеличился в среднем по России на 11%. В Москве он вырос больше чем на треть, отметили аналитики «Авито». В компании считают, что это обусловлено постепенным снятием ограничений.

Увеличение спроса на аренду машин под такси в 2020 году сопровождалось и увеличением предложения на 38%, но в начале 2021 года количество предлагаемых автомобилей уменьшилось в среднем по России на 3%, в Москве — сразу на 13%.

В «Авито» подчеркнули, что в период экстремальных снегопадов вариантами с самыми выгодными условиями аренды пользовались очень быстро.