Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.90
$
74.14
89.80
90.05
Прогноз
01.03 – 08.03
$
73.69
88.77
Индексы и котировки Brent
64.40
+0.14 Золото
1808.64
+0.01 РТС
1465.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.02
1.2159
+0.0039
10.02
1.2120
21.02
12.02
27.01

Минэнерго предупредило росте тарифов на тепло и электричество 

Лера Букина 1 час назад
В России тепловая и электроэнергия могут подорожать в связи с увеличением утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.
Как считают в Минэнерго, повышать сборы следует постепенно, оставив их прежними на часть техники.
Планируется утверждение нескольких постановлений о повышении утильсбора на специализированную технику и автомобили. Так, сборы на спецтехнику планируется увеличить в два–четыре раза, на автомобили — на 25%, подчеркнула зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.
Льготы по оплате ЖКХ могут расширить
Кроме того, ожидается повышение ультисбора на технику для ведения горных работ, а именно на бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы и другую технику. Согласно тексту письма Минэнерго в Минпромторг и Минэкономразвития, это может привести к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности».
В письме сказано, что это станет драйвером роста расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться фактором для роста тарифа на тепловую, а в нескольких регионах и на электрическую энергию.
Граждане России защищены от увеличения тарифов регулируемыми договорами и индексом платы за коммунальные услуги, считает доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Шубин.
В Минэнерго отметили, что пересмотр цен на уголь может отразиться на субсидировании тарифа для населения региональными бюджетами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что льготы по оплате ЖКХ могут расширить.
Комментарии 54
Личный счет , Видео , Экономика , Анатолий Яновский , Станислав Шубин , Наталья Беляева , Минпромторг , Финансовый университет , Минэкономразвития , Минэнерго , Деловая Россия , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение