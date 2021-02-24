Минэкономразвития и Минпромторг. В России тепловая и электроэнергия могут подорожать в связи с увеличением утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского

Как считают в Минэнерго, повышать сборы следует постепенно, оставив их прежними на часть техники.

Наталья Беляева. Планируется утверждение нескольких постановлений о повышении утильсбора на специализированную технику и автомобили. Так, сборы на спецтехнику планируется увеличить в два–четыре раза, на автомобили — на 25%, подчеркнула зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов « Деловой России

Кроме того, ожидается повышение ультисбора на технику для ведения горных работ, а именно на бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы и другую технику. Согласно тексту письма Минэнерго в Минпромторг и Минэкономразвития, это может привести к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности».

В письме сказано, что это станет драйвером роста расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться фактором для роста тарифа на тепловую, а в нескольких регионах и на электрическую энергию.

Станислав Шубин. Граждане России защищены от увеличения тарифов регулируемыми договорами и индексом платы за коммунальные услуги, считает доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ

В Минэнерго отметили, что пересмотр цен на уголь может отразиться на субсидировании тарифа для населения региональными бюджетами.