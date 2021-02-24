Юрист предупредил о недобросовестных кредиторах 

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Оформление кредита в банке без согласия заемщика является незаконной процедурой. Для совершения настоящей сделки требуется двустороннее волеизъявление сторон, которое фиксируется в письменном виде, что будет подтверждаться соответствующими документами, подписанными обеими сторонами, заявил агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

Однако следует отметить, что недобросовестные участники рынка могут воспользоваться юридической неосведомленностью заемщика.

Баранов привел в пример случай, когда крупная кредитная организация в период своего предбанкротного состояния оформила большое число кредитов на россиян без их предупреждения. По словам юриста, данную операцию удалось совершить с помощью паспортных данных потенциальных «должников».

«На эти счета были переведены крупные суммы денег на каждого. При этом нет никаких бумажек, подтверждающих волеизъявление самих граждан. Ни одного документа с подписями тех людей, которые якобы берут кредит», — подчеркивает он.

Эксперт рекомендует прибегать ко всем возможным способам защиты прав в том случае, если недобросовестные кредиторы воспользовались ситуацией. Прежде всего, нужна

грамотная оборона в суде во избежание взыскания фиктивной задолженности, говорит Баранов.