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Россияне захотели получать корпоративную пенсию 

Лера Букина 1 час назад
Россияне захотели получать корпоративную пенсию
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (84%) хотят, чтобы их работодатели выплачивали им корпоративную пенсию, помимо государственной, пишет РБК со ссылкой на исследование «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.
Отмечается, что за год желающих получать дополнительную пенсию стало больше — в феврале 2020 года их было 78%. Более трети опрошенных хотели бы получать не менее 30 тысяч рублей в месяц.
Что касается возраста желающих получать корпоративную пенсию, то он составляет 36-55 лет — 85%. 81% молодежи (18-25 лет) хотели бы получать подобную доплату. Однако среди участников опроса оказались и те, кто не доверяет корпоративным пенсиям. Их возраст составляет более 56 лет.
Лишь 3% респондентов — участники КПП (обязательное софинансирование корпоративной пенсии со стороны сотрудника и работодателя). Больше всего о них знают граждане старше 56 лет.
Корпоративные пенсионные программы с каждым годом становятся более важными для соискателей, рассказал коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. По его словам, это заметно особенно сильно в периоды кризиса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды.
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Комментарии
Личный счет , НПФ Сбербанка , РБК
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