Россияне захотели получать корпоративную пенсию 

Большинство россиян (84%) хотят, чтобы их работодатели выплачивали им корпоративную пенсию, помимо государственной, пишет РБК со ссылкой на исследование «Работа.ру» и НПФ Сбербанка

Отмечается, что за год желающих получать дополнительную пенсию стало больше — в феврале 2020 года их было 78%. Более трети опрошенных хотели бы получать не менее 30 тысяч рублей в месяц.

Что касается возраста желающих получать корпоративную пенсию, то он составляет 36-55 лет — 85%. 81% молодежи (18-25 лет) хотели бы получать подобную доплату. Однако среди участников опроса оказались и те, кто не доверяет корпоративным пенсиям. Их возраст составляет более 56 лет.

Лишь 3% респондентов — участники КПП (обязательное софинансирование корпоративной пенсии со стороны сотрудника и работодателя). Больше всего о них знают граждане старше 56 лет.

Корпоративные пенсионные программы с каждым годом становятся более важными для соискателей, рассказал коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. По его словам, это заметно особенно сильно в периоды кризиса.