Получателям жилищных пособий предложили выплаты на еду

В России предложили запустить социальные «продовольственные карточки» для россиян, которые уже получают жилищные субсидии. Союз потребителей РФ обратился с данной инициативой в Минпромторг . Это касается граждан, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% или более, пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы союза Петра Шелища в Минпромторг.

Так, от организации поступило предложение каждый месяц направлять в среднем 3 тысячи рублей на семью с условием траты средств исключительно на отечественное продовольствие. Для того чтобы осуществить проект, потребуется не более 9 млрд рублей в месяц, либо 81 млрд рублей до конца года при запуске выплат с 1 апреля.

Напомним, что в 2014 году с инициативой об оказании адресной помощи тем, чей доход меньше прожиточного минимума, выступил Минпромторг. В 2019 году данная программа была вычеркнута из повестки из-за непосильной суммы, которая требовалась на реализацию проекта.

Однако уже декабре 2020 года ведомство вернулось к данному вопросу.

В 2021 году, а именно 17 февраля, президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы подчеркнул, что можно рассмотреть введение продовольственных сертификатов для малоимущих семей.

«Продовольственные карточки», прежде всего, помогут уязвимым слоям населения. Кроме того, они поддержат производителей продуктов питания, считает председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов