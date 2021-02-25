В январе число выданных микрозаймов выросло на 23% 

В России в январе 2021 года число выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тысячи рублей) составило 1,88 миллиона штук. Это на 23,1% больше прошлогоднего показателя, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

После падения весной 2020 года, которое было связано с карантинными ограничениями, выдача займов «до зарплаты» не только смогла полностью восстановиться, но и продемонстрировала рост, отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин

«Так, начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года она составляла около 70%», — рассказал он.

В январе 2021 года самое большое число займов МФО в регионах России было выдано в Москве (97,9 тысячи), Московской области (87 тысяч). Также в лидерах оказались Краснодарский край, Свердловская область и Башкирия.

Ставропольский край (+60,1%), Московская область (+49,9%), Ханты-Мансийский АО (+42,8%), а также Москва (+42,8%) и Краснодарский край (+38,7%) показали серьезную динамику роста количества выданных займов в данный период времени.

При этом в ряде регионов из топ-30 в январе 2021 года было зафиксировано сокращение количества выданных микрозаймов, в том числе, в Архангельской (-11,5%) и Белгородской (-10,0%) областях